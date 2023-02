Número de nascimentos em Goiás cai pelo terceiro ano seguido e é o menor desde 2010, aponta IBGE

O número de crianças que nasceram em Goiás caiu pelo terceiro ano consecutivo e atingiu o menor patamar dos últimos 11 anos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e se referem a crianças nascidas em 2021 e registradas até o primeiro trimestre de 2022.

Neste período, 89.852 bebês “vieram ao mundo” em cidades do estado – o resultado mais baixo desde 2010. Quando comparado com o ano anterior, a queda é de 2,1% nos nascimentos. Segundo o IBGE, a diminuição foi registrada em 131 dos 246 municípios goianos, com maior baixa para Trindade, que viu este número decrescer 9,7% de um ano para o outro.

Além da capital da fé, Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, apresentou uma redução expressiva de novos cidadãos goianos. Em 2021, foram 6,9% recém-nascidos a menos que 2020 na cidade. Goiânia também se destaca no estudo, com queda de 4,3%. Por fim, o encolhimento nos registros em Senador Canedo (-2,6%) e Rio Verde (-1,3%) também foi destaque no levantamento.

A pesquisa do IBGE indica, ainda, em quais meses houve mais nascimentos entre os goianos. No estado, a maior parte dos pais recebe o novo membro da família em março. Maio e abril também são períodos em que as mães costumam dar a luz com mais frequência. Por outro lado, fevereiro, agosto e novembro estão empatados como os meses nos quais os registros de crianças são menores no estado.

Mães mais velhas

O perfil das mães também mudou nos últimos 21 anos, conforme revela o estudo. Em 2000, os nascimentos registrados eram de crianças com mães eminentemente jovens, sendo 58,4% dos bebês goianos gerados por mulheres de 20 a 29 anos. Em 2021, este percentual caiu para 51%.

Ao mesmo tempo, houve crescimento na quantidade de mães com 30 a 39 anos de idade no momento do nascimento do filho. Elas eram 14,7% em 2000 e alcançaram 32,3% em 2021. A tendência é reforçada pelo número de mulheres que deram a luz com menos de 20 anos, que caiu pela metade e saiu de 25,8% para 12,7% no período.