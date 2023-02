Operação sigilosa prende advogados suspeitos de dar golpes em idosas de Anápolis

Em primeira mão, o Portal 6 teve acesso ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária cumprido na manhã desta quinta-feira (16) pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da Polícia Civil (PC) de Anápolis contra advogados que atuam no município.

Os detalhes da operação que prendeu provisoriamente os profissionais ainda serão informados pelos investigadores por meio de coletiva de imprensa.

No entanto, é possível adiantar que esses profissionais são suspeitos de dar golpes em mais de dez idosas com idade avançada por meio de fraudes de notas promissórias.

O crime foi percebido pela Divisão de Inteligência Institucional, ligada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que acionou a PC.

Isso aconteceu a partir da identificação de inconsistências nos processos protocoladas pelos advogados.

Para praticar os crimes, o grupo desenvolvia uma nota promissória falsa que colocava um idoso como sendo devedor e um dos suspeitos como credor.

Como forma de evitar que as autoridades fossem acionadas, a associação criminosa sempre buscava pessoas com idade mais avançada para serem as vítimas do esquema.

Assim que a primeira etapa do processo era concluída, o grupo ajuizava uma ação de execução de título extrajudicial.

Os mandados de busca e apreensão, seguidos de prisão, foram cumpridos contra: Alex Fernando Rodrigues, Deivide Ferreira de Souza, Danyel Queiroz, Rogério da Silva Nunes Filho, André Luiz dos Santos Silva, Hygor Cristiano Almeida Gomes, Leander Gustavo Martins Campos, Afonso Moura do Nascimento, Paulo Mesquita e Kaik Sousa da Silva.

O Portal 6 soube que a OAB Anápolis acompanha o caso e se manifestará em breve sobre o episódio.

Mais informações a qualquer momento.