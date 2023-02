Os detalhes da operação que prendeu advogados de Anápolis suspeitos de dar golpes em idosas

A operação da Polícia Civil de Goiás juntamente com a do estado do Pará, que culminou nos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em desfavor de nove advogados de Anápolis na manhã desta quinta-feira (16), apresentou o balanço parcial das investigações.

Conforme a investigação, o grupo, de forma continuada e estruturada, realizava furtos por meio de fraudes em ações judiciais.

Estas “ações” eram voltadas para a execução de notas promissórias fraudulentas, sendo verificado que os advogados presos foram responsáveis por patrocinar 43 ações judiciais, nas quais constavam sete credores diversos e objetivavam a subtração dos valores creditados nas contas judiciais de 15 mulheres – com idades que variam entre 51 e 110 anos de idade, tendo algumas destas já falecido. Essas características não eram por acaso. Os suspeitos acreditavam que esse tipo de vítima não buscariam as autoridades para denunciar o golpe.

Somados, os valores executados em desfavor das vítimas, chegavam a R$ 500 mil. Mas, por conta da ação da Polícia Civil, de fato, o grupo conseguiu subtrair cerca de R$ 120 mil.

A investigação policial realizada pelo GEIC/3ªDRP foi instruída por relatório técnico produzido pela Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é composta por equipe da Polícia Civil de Goiás.

Nomes

Os mandados de busca e apreensão, seguidos de prisão, foram cumpridos contra: Alex Fernando Rodrigues, Deivide Ferreira de Souza, Danyel Queiroz, Rogério da Silva Nunes Filho, André Luiz dos Santos Silva, Hygor Cristiano Almeida Gomes, Leander Gustavo Martins Campos, Afonso Moura do Nascimento, Paulo Mesquita e Kaik Sousa da Silva.