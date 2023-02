Poliamor a quatro: casais se juntam e contam o que fazem a cada noite

A poligamia, para alguns, pode parecer uma situação inaceitável, mas para dois casais estadunidenses foi a solução de todos os problemas.

Durante a pandemia mundial da Covid-19, Alysia e Tyler Rogers decidiram incluir no casamento os amigos Sean e Taya Hartless. Cada casal já tinha um filho.

Ou seja, seis pessoas passaram a morar na mesma casa, compartilhando tudo, inclusive os amores e diversão. Ao passar do tempo, as duas mulheres engravidaram juntas.

Por serem frutos de um policasal, as mães não se preocuparam em fazer um teste de DNA para saber qual dos dois pais teriam engravidado cada uma. No entanto, não pense que há desorganização.

Pelo contrário. Há várias regras de convivência. A primeira e crucial entre eles: os homens trocam de quarto a cada dois dias para revezarem as companhias noturnas.

A segunda é que as suítes principais precisaram ser colocadas em cantos extremos da casa, para que ninguém se incomode com possíveis barulhos. Além disso, os homens são amigos, mas não se relacionam intimamente, apenas as mulheres e os parceiros.

Críticas e problemas

Inevitavelmente, quando os casais decidiram assumir o relacionamento em público, muitas críticas foram recebidas, principalmente quando abriram uma conta no TikTok para compartilhar o dia a dia.

No entanto, apesar das péssimas palavras, as famílias do policasal apoiaram a decisão e, segundo eles, foi fundamental para seguir adiante.

“Muitas pessoas realmente não entendem o poliamor e acham que é desviante ou prejudicial de alguma forma. É claro que nem sempre foi fácil, demorei um pouco para admitir que sentia algo por outra pessoa e, às vezes, definitivamente ficamos com ciúmes ”, comentou Taya.

Agora, a família de oito pessoas confessa ser completamente realizada e feliz. Confira!