Neste período de Carnaval, é possível que haja alguns signos que vão passar por uma provação no relacionamento e, caso não tenham muita resiliência, poderão romper logo mais.

Isso porque, durante a curtição do feriado, algumas discussões vir à tona, de uma forma devastadora. É importante focar no presente e planos futuros. O passado só trará desgastes, se for revirado.

A dica do horóscopo é vivenciar essa data festiva com muito cuidado e zelo pelo seu relacionamento. E, caso já esteja pensando em romper, o melhor momento é agora, para gerar menos dores de cabeça.

Diante disso, veja as principais casas do zodíaco que podem enfrentar muitas brigas nesse Carnaval, se estiverem namorando ou em um relacionamento mais firme com ficante. Veja!

3 signos que vão passar por uma provação no relacionamento e precisam de ter forças:

1. Gêmeos

Os geminianos poderão enfrentar algumas dificuldades por conta do estilo de vida. A pessoa que está ao lado do nativo precisa entender sobre a necessidade de espaço e liberdade dele.

Caso contrário, as brigas serão inevitáveis e irreversíveis. Eles falam demais e fazem amizade em um estalo de dedos. Logo, se for alguém muito ciumento, isso poderá dar muito errado.

Principalmente, agora no Carnaval, em que as vontades mais reais do geminiano é curtir bastante os rolês e conhecer gente.

2. Câncer

Ao contrário do último signo, o canceriano que poderá sofrer com os parceiros, por serem mais adeptos de “ficar de love”, ao invés de curtir as folias.

É bom ser mais compreensível nessa temporada ou a provação será muito forte e isso pode ser fatal para o romance de vocês.

Se a ideia é construir um relacionamento estável, saudável e duradouro, é fundamental ser mais flexível em todos os aspectos.

3. Sagitário

O sagitariano é um dos nativos mais apaixonados em feriados prolongados e festas, como o Carnaval. Com isso, ter alguém ao lado procurando briguinhas e o contrariando pode ser algo imperdoável.

Ouvir sobre o passado bagunçado também pode ser algo horrível para eles. Por isso, saibam lidar melhor com os parceiros sagitarianos e aproveitem o presente.

