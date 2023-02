Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas para este final de semana em Anápolis

Os anapolinos devem tomar cuidado, pois neste sábado (18), a Defesa Civil emitiu um alerta para alto risco de chuvas intensas neste final de semana, em Anápolis.

De acordo com o aviso, é possível que além das tempestades, a cidade também sofra com alta incidência de raios e vendavais.

A expectativa da Defesa Civil é de que esta situação mais alarmante permaneça até por volta de 10h deste domingo (19).

Diante dos riscos, o órgão solicita que a população evite situações de risco e acione o número 193 em casos de emergência.

Em tempo

Vale ressaltar que no último domingo (12), Anápolis contou com uma intensa tempestade que deixou inúmeros rastros de destruição que até o momento, seguem em processo de reestruturação.

Além dos incontáveis prejuízos que a população sofreu com as inundações causadas pelas chuvas, ao menos sete pontes do município foram afetadas, assim como adutoras da Saneago que se romperam e cortaram o fornecimento de água para bairros de diferentes regiões.

Ao Portal 6, o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Wederson Lopes, revelou na ocasião que o contrato das empresas responsáveis por concertar estes locais deve ser publicado em breve.

Após a publicação, os reparos emergenciais pontes da Vila Santa Izabel, Avenida Independência, Avenida Belo Horizonte, Avenida Brasil, Rua Pérola, Avenida Ana Jacinta e do bairro Santa Maria de Nazareth, serão imediatamente iniciados.

Em decorrência das intensas chuvas que vêm causando inúmeros estragos no município, o prefeito Roberto Naves (PP) colocou Anápolis em estado de emergência, adotando uma série de medidas que precisam ser tomadas para enfrentar a situação calamitosa.