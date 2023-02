Forte temporal que cai sobre Anápolis está causando estragos e coloca cidade sob alerta

O início da noite deste domingo (12) em Anápolis está se tornando um pesadelo para os moradores. Desde o final da tarde, raios e ventos fortes já davam indícios da dimensão assustadora do temporal que estava por vir.

Em pouco tempo uma forte chuva começou a cair e causar estragos. Na região Nordeste da cidade parte do muro do Residencial Colorado veio ao chão.

Na região Leste, o lago do Parque JK transbordou e um carro foi visto com dificuldades de sair de uma das ruas que dá acesso ao local. A cena com uma moradora narrando a situação é perturbadora.

A parte baixa da região Central de Anápolis, na altura das avenidas Miguel João e Amazílio Lino, está totalmente alagada e a recomendação do Corpo de Bombeiros é de que motoristas evitem passar por ali.

A corporação também tenta encontrar um carro que caiu no Córrego Góis. Não é possível dizer ainda se os ocupantes do veículo conseguiram sair a tempo.

O perímetro da Avenida Brasil Sul, que corta a Vila Jussara, já está interditado devido à inundação.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), cerca de 50 mm de precipitação era esperado para cair na cidade durante o dia.

Mais informações a qualquer momento.