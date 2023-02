Prefeitura de Anápolis já identificou 07 pontes que oferecem riscos e precisam ser consertadas imediatamente

Em breve, a Prefeitura de Anápolis irá publicar o contrato emergencial das empresas que serão responsáveis pelas obras que a cidade precisa passar após as fortes chuvas que causaram grande destruição no final de semana.

Ao Portal 6, o diretor de Obras, Albenzio Vento Filho, explicou que todo o município foi impactado pelo temporal, mas sete pontes precisam ser reestruturadas com urgência por oferecerem riscos para à população.

“A cidade inteira está com problema. Só ponte que nós fizemos levantamento são sete, duas já caíram, duas estão parcialmente interditadas e outras estão com problemas estruturais”, apontou.

Desse modo, a documentação para contratação das empresas já está sendo adiantada para que a problemática possa ser resolvida o quanto antes.

“A Prefeitura já está elaborando orçamento, planilha, tudo para poder ser mais ágil”, afirmou.

Diante da gravidade da situação, com diversos pontos do município tendo sido gravemente afetados pelo temporal, a contratação será realizada de um modo diferente, sendo mais ágil do que costuma ser.

“Como impacta muito no trânsito, em tudo tem perigo, a Defesa Civil está fazendo um relatório, então essa vai ser uma contratação diferente”, ressaltou.

Wederson Lopes, secretário Municipal de Serviços Urbanos, revelou à reportagem que o contrato deve ser publicado dentro dos próximos 15 dias, com início imediato das obras após a assinatura.

De imediato, os reparos emergenciais serão voltados especificamente para pontes da cidade que se encontram em situação crítica.

Segundo o secretário, serão reestruturadas as pontes da Vila Santa Izabel, Avenida Independência, Avenida Belo Horizonte, Avenida Brasil, Rua Pérola, Avenida Ana Jacinta e do bairro Santa Maria de Nazareth.