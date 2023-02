Novidade para quem é cliente do Itaú e usa o Pix como forma de pagamento

Os clientes do Itaú que usam o Pix como forma de pagamento foram surpreendidos com uma novidade pra lá de boa. A partir de agora, pessoas físicas e jurídicas que utilizam o banco poderão parcelar o Pix em até 72 vezes, por meio do crédito pessoal.

A novidade foi anunciada nesta semana e tem como objetivo facilitar as transações de compra e venda e as transferências dentro da plataforma do Itaú.

Apesar da empolgação de muitos com a nova opção, é importante ressaltar que até o momento o recurso está disponível apenas para perfis pré-aprovados. A expectativa é que a mudança esteja disponível para todos os clientes pessoa física até o fim de abril.

Com a nova funcionalidade, os clientes do Itaú poderão parcelar valores a partir de R$ 80. No caso de pessoas físicas, a opção será uma alternativa mais fácil para ter acesso ao crédito em momentos de necessidade além de ceder mais prazo para a gestão dos gastos já que o pagador quitará o total devido de forma gradual.

De acordo com o banco, a opção também ajudará os clientes a se organizarem em relação aos gastos nas transferências entre pessoas físicas e, de quebra, permitirá que os clientes negociem descontos com lojistas, já que os comerciantes receberão o valor pago à vista.

“Para os clientes PF é uma alternativa de pagamento que facilita o acesso ao crédito em momentos de necessidade, proporcionando maior prazo para a gestão dos gastos. Outra vantagem está na possibilidade de negociar maiores descontos com o lojista, já que ele receberá à vista”, afirmou a instituição.

Vale lembrar que, no caso de empreendedores, além de garantir o recebimento do valor de forma imediata, a nova opção também ajudará a manter o fluxo de caixa mais ativo e regular, pois o parcelamento é, ainda hoje, um meio facilitador para quem está atuando no ramo das vendas.

