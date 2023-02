Mulheres podem receber Auxílio Maternidade; veja como solicitar o benefício

O Auxílio Maternidade é um benefício concedido pelo Governo Federal destinado a trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social (INSS), mas que precisam se afastar do trabalho por motivos de nascimento de bebê, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial com finalidade de adoção.

Por meio desta oferta, as profissionais podem se ausentar do serviço durante um período de até 120 dias sem que uma diminuição da renda familiar aconteça.

Atualmente, podem requisitar o benefício os seguintes grupos: microempreendedoras individuais (MEIs), Trabalhadoras rurais, Trabalhadora que adota criança, Empregadas domésticas, Mulheres com vínculo empregatício e formal, ou seja, trabalhadoras do regime CLT, e Cônjuge, em caso de morte da segurada.

Contudo, para ter acesso ao auxílio, alguns setores necessitam cumprir o prazo de carência que pode variar conforme o grupo. No caso de contribuintes individuais, MEIs e trabalhadoras rurais, o período estipulado é de 10 meses.

Já para as profissionais que estão desempregadas, é necessário comprovar a qualidade de segurado do INSS e, também, cumprir o prazo de carência de 10 meses trabalhados.

Mulheres com carteira assinada, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas (que estejam em atividade na data do afastamento, parto, adoção ou guarda) são isentadas de período de carência.

Durante o tempo de vigência do benefício, o valor recebido pode variar confirme o tipo e ocupação da pessoa segurada. No entanto, vale ressaltar que o valor mínimo é de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.302, 00.

O pedido para solicitar o recebimento do Auxílio Maternidade pode ser feito de 28 dias pré-parto ou até 90 dias após o nascimento da criança. O requerimento deve ser feito no site do INSS