Pousada emite alerta após diversas pessoas caírem no golpe do Carnaval em Pirenópolis

A proprietária da pousada Suítes Central, Tamires Figueiredo, emitiu um alerta neste sábado (18) após diversos turistas caírem em um golpe ao tentarem reservar o local para ficarem, no município de Pirenópolis.

Em vídeo enviado ao Portal 6, ela afirma que o crime é realizado por uma mulher, identificada como Aline, que estaria publicando anúncios nas redes sociais com valores abaixo do mercado. Para “confirmar a estadia”, a golpista ainda pede um sinal no valor de R$ 500 ou R$ 600.

“Eu venho alertá-los para não cair nesse tipo de golpe. Pesquisem antes e procurem as nossas redes sociais para vocês ficarem atentos”, orienta.

Até o momento, segundo Tamires, mais de 50 boletins de ocorrência contra a mulher já foram registrados por turistas de diversas partes do estado.

“Muitas pessoas procuram aqui, principalmente em feriados nacionais, mas o pessoal se depara com essa notícia de que é golpe, porque chegam aqui e tem outras pessoas alugando o espaço”, afirma.

Uma das vítimas mais recentes foi Luana Moretti, de 26 anos. À reportagem, ela conta que viu, na web, um anúncio sobre a pousada e achou o valor abaixo dos demais concorrentes e, por isso, decidiu alugar o espaço.

No combinado, o preço total da estadia seria de R$ 1000, mas metade do valor – ou seja, R$ 500 – foi repassado para a suposta proprietária do imóvel antes da chegada e a pedido dela. Somente ao chegar na pousada foi que ela percebeu que, na verdade, tinha sido uma das vítimas do golpe.

“Nós tínhamos alugado essa pousada, mas já tem outra família aqui que alugou com a família responsável pelo local. Infelizmente, caímos no golpe”, lamentou.