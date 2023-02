Prefeitura de Anápolis divulga lista com aprovados em nova etapa do Meu Lote, Minha História; veja os nomes

A Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial, de sexta-feira (17), o aguardado resultado preliminar do programa Meu Lote, Minha História.

Ao todo, 619 famílias anapolinas foram aprovadas nesta nova etapa do processo seletivo, ficando mais próximas da realização do sonho da casa própria.

Agora, os aprovados e até mesmo aqueles que não passaram na análise documental, devem ficar atentos aos demais prazos do programa social.

Acontece que entre os dias 20 e 24 de fevereiro, as famílias que não passaram nesta etapa do processo seletivo terão a oportunidade de entrar com recurso para contestar o resultado.

A revisão dos documentos desses anapolinos será realizada do dia 27 de fevereiro à 20 de março.

Para ver os nomes, clique aqui.