Ruas de Goiânia serão interditadas para passagem de bloquinhos de Carnaval; veja quais são

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, algumas ruas de Goiânia serão interditadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) devido a passagem de alguns bloquinhos de Carnaval pelas vias.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, durante o período, 237 agentes deverão atuar em diversos pontos da cidade a fim de monitorar o tráfego e atender ocorrências da população.

Neste sábado (18), os bloqueios acontecerão nos seguintes trechos: na Alameda Henrique Silva, no Setor Pedro Ludovico, das 17h às 22h e no Mercado da 74, no Setor Central, das 19h às 22h.

Já no domingo (19), será a vez da Rua 28, no Condomínio das Esmeraldas, das 18h às 22h, e da Avenida Dário Vieira Machado, que fica no Setor Balneário Meia Ponte, das 18h às 22h. A rua 1060, do Conjunto Jardim das Esmeraldas, também será paralisada das 16h às 23h.

Na segunda-feira (20), o Centro Cultural Oscar Niemeyer também será bloqueado devido a passagem da escola de samba “Lua Alá”, das 18h às 23h. A praça C-170, no Jardim América, também ficará fechada das 18h às 21h.

Vale lembrar que, no mesmo dia, o Bar Breguellas que fica na rua 134, no Setor Sul, também receberá a passagem de alguns bloquinhos de Carnaval, a partir das 11h, e, por isso, algumas vias da região estarão bloqueadas.

A Avenida T-10 e a Praça Tamandaré serão bloqueadas a partir das 12h na terça-feira (21). Já na Rua 20, no Setor Vila Morais, a expectativa é que a interdição aconteça das 18h às 21h.

Mais informações sobre os bloqueios estão disponíveis na página oficial da Prefeitura de Goiânia.