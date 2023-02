Vazamento em prédio de Goiânia faz moradores saírem correndo do edifício

Os moradores do edifício Residencial Gran Leste, localizado no Setor Leste Universitário, acordaram com um grande susto na madrugada deste sábado (18) após a tubulação do sistema de água se romper e jorrar água nos corredores do prédio.

Conforme apurado pelo Portal 6, o vazamento começou por volta das 5h30, no 17° andar do edifício de 35 andares.

As imagens, gravadas pelos moradores, mostram a água escorrendo pelo teto, paredes e corredores dos apartamentos.

Além disso, nas escadas de emergência, a água estava jorrando como se fosse a correnteza causada pela chuva.

Não era possível usar os elevadores, pois a água também jorrava pelo fosso da estrutura.

Aflitos, os moradores tiveram que sair às pressas pelas escadas de emergência, levando apenas os itens mais importantes e os animais de estimação.

A tubulação foi desligada por volta das 6h e o fluxo de água foi diminuindo. No entanto, até mesmo o saguão do prédio ficou com o piso encharcado.

O espaço está aberto para manifestação do condomínio.