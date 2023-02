6 coisas que causam ciúmes nas mulheres e os homens fazem sem perceber

Os homens possuem alguns comportamentos que tiram as mulheres do sério e acabam causando muito ciúmes.

O que acontece é que às vezes, mal intencionado ou não, os companheiros das mulheres possuem certas atitudes que acabam deixando as amadas com uma pulga atrás da orelha e como medo de estarem sendo traídas.

6 coisas causam ciúmes mas mulheres e homens fazem sem perceber:

1. Quando ele some do nada e não dá claras explicações

Começando nossa lista, se de uma hora para outra, o cara passa horas sem dar sinal de vida, e quando aparece vem com desculpas esfarrapadas, é óbvio que a mulher vai ficar com ciúme!

Nessa hora, inúmeras coisas e paranoias vão passar na mente dela.

2. Quando ele protege demais o celular

Vamos ser francos, não é legal bisbilhotar o celular do parceiro, todo mundo tem direito à privacidade.

No entanto, não é nada normal seu companheiro, de uma hora para outra, não deixar você se quer encostar no aparelho. Por isso, esse comportamento pode acabar gerando um ciúme.

3. Quando ele mantem contato com ex

Não são todos os casais que conseguem lidar com amizade com ex, porque a princípio parece inofensivo.

Mas se seu companheiro (a) possui uma relação exagerada, chegando a te desrespeitar, é super normal bater um ciúmes nessas horas.

4. Quando ele comporta de forma suspeita nas redes sociais

É claro que cada um tem sua privacidade nas redes sociais, mas quando você passa a observar que seu companheiro (a) está seguindo pessoas que não devia, curtindo posts suspeitos e assim por diante, o ciúme vai bater e vai vir forte!

5. Quando ele passa muito tempo no trabalho

Aqui está um clássico que vemos em filmes que possuem homens que traem: eles usam a desculpa de que estava no trabalho para dar suas escapadas.

Por isso, é comum a mulherada ficar um pouco preocupada quando o namorado não chega no horário combinado.

6. Quando ele olha muito para outras pessoas

Por fim, aparentemente esse tópico é inofensivo, já que não há nada de errado em admirar outras pessoas e ficar olhando nas ruas.

Mas se isso acontece com frequência, a mulher começa a não lidar bem com aquilo e sentir muito ciúme.

