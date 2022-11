Não tem como negar, por menor que seja, as pessoas têm ciúmes, alguns sutis outros bem doentios e perigosos.

E por mais saudável e normal que pareça ser esse sentimento, a realidade é que ele é bem traiçoeiro e, às vezes, faz as pessoas mostrarem suas reais caras.

Bom, mas por que sentimos ciúmes?

Entenda por que as pessoas têm ciúmes e os sinais de que você já sentiu:

Primeiramente, o ciúme surge como uma resposta do corpo quando nos sentimos ameaçados.

Sendo assim, o medo de ficar sem o carinho de outra pessoa, aciona o ciúme. Ou seja, é uma defesa.

Outra causa é algum trauma já vivido por uma pessoa, assim essa ferida emocional tende a causar uma certa insegurança no relacionamento.

É mais ou menos assim que funciona: a insegurança inflama uma baixa autoestima no ciumento o que, consequentemente, faz essa pessoa sentir uma ameaça ao menor sinal de risco e por isso acaba sabotando o relacionamento por conta do ciúme excessivo.

Normalmente, os ciumentos acham que agir sob ciúme é um remédio para evitar uma suposta traição, mas na realidade acontece o contrário e acaba machucando mais ainda o casal.

Assim, qualquer comportamento, ato ou atitude do parceiro vira uma paranoia na cabeça do inseguro, que não o permite sair com os amigos, por exemplo, já que esse simples fato ganha um peso de um crime hediondo.

Bom e não para por aí, essas tais paranoias milimetricamente articuladas pelo ciumento acaba se tornando uma grande bola de neve, desequilibrando totalmente a pessoa.

Por isso, dificilmente ela consegue separar o que é real do imaginário, que ela mesma criou na cabeça. Isso acaba gerando conflitos que afastam o casal.

A onde queremos chegar é que o ciúme é algo natural de todo ser vivo, sendo algo aceitável, no entanto, tudo depende da intensidade.

Por conta disso existem alguns tipos de ciúmes e cabe a você refletir sobre seu comportamento.

Você sente medo da rejeição ou traição? Tem medo de perder pois acredita que há pessoas mais interessantes do que você? Fica triste/com raiva quando o outro se diverte sem você?

Se questionar sobre esses sinais de que você já sentiu ciúme é muito importante para você se auto conhecer.

Assim, a partir disso você passa a acolher suas emoções e a lidar bem com seus relacionamentos.

Além disso, não hesite em procurar ajuda de um profissional. Você só vai se libertar dos padrões emocionais nocivos quando começar a cuidar de você de verdade.

Vale lembrar que um relacionamento só fica em equilíbrio quando as duas partes estão em sintonia. Por isso, comece por você!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!