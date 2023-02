Casal chama atenção de condomínio após colocar placa com aviso importante para os vizinhos

Viralizou nas redes sociais uma nova placa, colocada por recentes pais de primeira viagem, e o registro comoveu não somente os vizinhos do condomínio deles, mas toda a internet.

Todd Wilson, de 42 anos, e a esposa Kristen Yanow, vivem em Nova York (EUA) e contaram ao portal Today que antes mesmo do nascimento do filho, eles já temiam que pudessem incomodar os vizinhos do prédio.

Segundo o marido, as paredes que dividem os apartamentos são bastante finas e o choro da criança poderia se tornar um problema a longo prazo. Por isso, decidiu pedir um pouco de paciência aos colegas.

“Nós temos três ou quatro vizinhos em nosso andar e nossas paredes são finas. Eu não queria aterrorizar ninguém”, disse. Logo depois, a placa foi colocada na porta.

“Temos um recém-nascido. Ele é barulhento. Ele é fofo pra c*ralho, mas muito barulhento. Tenha paciência conosco. Obrigado por sua paciência”, pontuou no aviso.

Mas essa nem foi a parte mais interessante. Todd, que é ex-barman, achou melhor disponibilizar uma garrafa de whisky para que os vizinhos pegassem uma dose sempre que quisessem.

Além disso, mini-garrafas de tequila também foram deixadas em um baldinho como presentes para os colegas. “Alguns vizinhos deram alguns goles e disseram: ‘podemos conhecer Quint?'”, contou.

O pai de primeira viagem também contou ao portal que se sentiu aliviado em ouvir o choro do pequeno, apesar de ser um “problema para alguns”.

Isso porque o bebê sofreu uma taquipnéia transitória – presença de líquido amniótico no pulmão – e passou cinco dias na UTI, sem emitir qualquer barulho.

Porém, para a felicidade de todos, o quadro de saúde do pequeno foi estabilizado e a família confessa estar muito feliz.