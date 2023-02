Em Paris, Felipe Neto diz ter sido perseguido e ameaçado por bolsonarista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em Paris, o youtuber Felipe Neto resolveu ir ver um jogo do time do PSG contra o Lille pelo campeonato local. Porém, apesar da felicidade em ver sete gols na partida, nem tudo saiu como o planejado.

Segundo ele relatou em seus stories, um homem que seria eleitor de Jair Bolsonaro (PL) o perseguiu e queria agredi-lo. “Nós o ignoramos e fomos embora”, contou.

“O que tu tá fazendo aqui? Se eu te vir aqui de novo, vou te enfiar a porrada”, teria dito o agressor após xingar e gritar com Neto na saída do jogo.

Felipe Neto revelou que já encontrou o perfil do rapaz nas redes sociais e que ele estaria no camarote de Neymar no estádio.