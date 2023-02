Funcionário de fazenda mata a facadas colega que teria passado as mãos na filha dele

Uma briga entre dois funcionários de uma propriedade rural terminou com uma vítima fatal, neste sábado (18), em Nova Fazenda, região Sudoeste de Goiás. O homem assassinado teria passado a mão na perda da filha do suposto autor.

O Portal 6 apurou que os dois estavam na residência do suspeito no momento do crime. A esposa do suspeito alega que eles consumiam bebida alcoólica quando o dono da casa foi ao banheiro e, ao sair, teria flagrado Leandro Alves da Silva, de 57 anos, tocando a filha dele.

Os dois entraram em luta corporal e Leandro acabou sendo golpeado vários vezes por uma faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo. O Instituto de Criminalística também compareceu na fazenda e realizou o exame pericial.

Segundo a Polícia Militar, depois de matar Leandro, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda na cor vinho. Ele segue foragido até a manhã deste domingo (19).