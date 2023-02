Jovem vai embora de casamento e termina amizade com a noiva após o que ela fez depois da cerimônia

Uma jovem, de 24 anos, abandonou o casamento da amiga e decidiu colocar um ponto final na amizade após a noiva simplesmente passar dos limites e pedir para que cobrisse a condição de pele que possui para que assim, não causasse nenhum desconforto nos demais convidados.

A moça compartilhou no Reddit que tem psoríase e isso sempre interferiu na autoestima dela, já que possui manchas e escamas espalhadas por todo o corpo.

Com a confiança abalada, por diversas vezes ela tentou utilizar maquiagem para tampar a condição, no entanto, por já estar texturizada, a situação ficava apenas pior.

“A psoríase está em todo o meu corpo, parando no pescoço, e tenho algumas manchas nas laterais do rosto, perto das orelhas”, contou.

“Sempre me senti muito envergonhada porque não consigo me maquiar o suficiente para realmente cobrir minha psoríase, já que ela é densa e texturizada, e ainda por cima, não importa o que eu faça ou tente aplicar a referida maquiagem, sempre fica horrível”, completou.

Na semana anterior ao casamento, a jovem tentou continuar os testes com novas maquiagens, na expectativa de que alguma desse certo. Todavia, o resultado não foi como o esperado, causando muita coceira e chegando até mesmo a sangrar.

Diante disso, o médico aconselhou que ela não passasse mais os produtos para que a condição não piorasse. Então, a moça decidiu comprar um vestido especial para o casamento que conseguisse cobrir todo o corpo dela.

“Concordei com relutância e participamos da cerimônia de casamento. Foi ótimo, fiquei extremamente feliz por minha amiga e seu agora marido”, afirmou.

No entanto, enquanto os convidados se dirigiam para o coquetel após o casamento, a jovem relatou que a noiva puxou ela para um canto para perguntar se ela iria para casa cobrir a psoríase, já que a condição poderia fazer com que todos ali presentes se sentissem enjoados.

“Quando estávamos saindo para o coquetel, ela me puxou de lado e perguntou se eu estava indo para casa para cobrir minha psoríase. Ela me disse que não se importava e que este era o casamento dela e que ela não queria que seus convidados me fizessem perguntas ou se sentissem enjoadas durante o jantar”, destacou.

“Meu namorado interveio e disse a ela que, se fosse esse o caso, iríamos embora e não iríamos ao resto do casamento”, finalizou.

Diante do doloroso relato, diversos usuários utilizaram a rede social para deixar mensagens de apoio para a moça, assim como também para criticar a atitude tomada pela noiva.