Maior operadora logística do mundo anuncia início das operações em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia, localizada na Região Metropolitana da capital, fechou uma parceria com a empresa alemã DHL, conhecida por ser a maior operadora logística do mundo.

A transportadora está instalada no Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, na região Leste do município, e dará início às atividades no dia 1º de março.

“Nos sentimos muito honrados em receber uma empresa deste porte em nossa cidade e comemoramos a geração de empregos e o incremento na arrecadação, que será convertida em benefícios para nossa população”, disse o prefeito Vilmar Mariano (Patriota).

A expectativa da gestão é que, com o faturamento gerado pela empresa alemã, o Produto Interno Bruto (PIB) seja incrementado no município em 42%, saindo de R$ 14 bilhões para R$ 20 bilhões.

Vale lembrar que Aparecida de Goiânia se destaca como um centro logístico em Goiás, sendo base para diversas transportadoras escoarem produtos.