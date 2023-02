Criança é socorrida após quase perder parte do dedo na fonte do Parque das Águas

Uma criança, de 07 anos, foi socorrida na noite desta segunda-feira (20) após quase perder parte do dedo no Parque das Águas.

O incidente ocorreu enquanto o menino brincava na fonte luminosa do espaço, localizado na área nobre de Anápolis, no Bairro Jundiaí.

Familiares afirmam que a criança apareceu com o ferimento após colocar a mão no sobe e desce do equipamento.

O parque conta com três fontes d’água, uma delas a maior de Goiás, com 151 jatos coloridos. Elas funcionam diariamente em dois momentos: das 19h15 às 19h30 e depois das 20h15 às 20h30.

Devido à profundidade do corte e sangramento, o pequeno foi encaminhado ao Ânima Centro Hospitalar. A expectativa é de que ele receba alta após atendimento.