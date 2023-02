Fogão a lenha explode e deixa jovem de Anápolis com o corpo queimado

Uma jovem de 23 anos teve parte do corpo queimado após a explosão de um fogão de lenha no Residencial Nova Aliança, em Anápolis.

O acidente aconteceu no último sábado (17) e, desde então, Iara Firmino do Nascimento segue internada em Goiânia. Ao Portal 6, ela revelou que cozinhava na residência de conhecidos quando o estouro aconteceu. “Foi desesperador e aconteceu de repente. Senti a minha pele derreter”, conta.

Com o celular sem bateria, ela conta que chegou a pedir ajuda a vizinhos, mas nenhum deles a socorreu. Foi preciso pedir ajuda em um bar da região para que o SAMU fosse acionado. “Eu estava sentindo muita dor, mas a ambulância chegou muito rápido depois que as pessoas do estabelecimento me ajudaram”, lembra.

Iara recebeu os primeiros socorros e foi levada ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA). A jovem teve queimaduras de primeiro grau no rosto e de segundo grau no pescoço, colo, ombro e perna, tendo de ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital.

A vítima permanece na unidade na tarde desta segunda-feira (20) à espera de um procedimento de raspagem das queimaduras. Ela diz que não utiliza este tipo de fogão com frequência e que teria colocado materiais alternativos para combustão na falta de lenha. “Usei pedaços de plásticos e livros, talvez tenha ajudado na explosão”, afirma.