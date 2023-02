Hospital divulga estado de saúde de homem espancado por grupo de pessoas em Anápolis

Internado no Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA) após ter sido espancado e esfaqueado por um grupo de pessoas na madrugada deste domingo (19), homem, de 30 anos, já se encontra consciente, orientado e estável.

O Portal 6 apurou que o caso ocorreu no Bairro Parque Residencial Ander, região Norte de Anápolis, após o pai retornar de um disk cerveja e relatar para o filho que o celular havia sido celular furtado.

Diante do relato do genitor, o homem decidiu que iria até o local para tentar recuperar o aparelho.

No endereço indicado, o filho localizou uma pessoa com a qual conversou sobre o ocorrido e posteriormente, retornou para casa.

Momentos mais tarde, o mesmo indivíduo que havia conversado com a vítima foi até a residência dele, juntamente com grupo de pessoas, e o espancaram com pauladas e facadas.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local da ocorrência, prestando socorros e instaurando o inquérito policial para descobrir a autoria do crime. Ainda não se sabe o paradeiro dos suspeitos.