Pai cumpre a promessa e filho que se casou revela que nunca mais quer falar com ele e a irmã

Um pai decidiu compartilhar no Reddit a decisão que teve no dia do casamento do filho, para cumprir uma promessa, e como isso foi capaz de romper o relacionamento dos dois. O caso viralizou.

O homem, que não quis se identificar no fórum virtual, contou que assistiu toda a situação do casamento do herdeiro indo por água abaixo, por ele ter se casado muito cedo, com a primeira esposa, tido dois filhos e desistido do romance.

“Conversei com meu filho inúmeras vezes sobre o casamento e ele se recusou a assumir a responsabilidade e continuou culpando a ex-esposa por tudo. Até mesmo quando tinha provas de que o errado era ele, ele insistia em dizer que era ela”, disse o sogro da mulher.

O que mais o chateou com toda a história é que exatamente dois dias após a conclusão do divórcio, o filho – que já havia anunciado um novo relacionamento há pouco mais de um mês – revelou que estaria noivo.

“Recebemos um convite para o novo casamento e disse ao meu filho que não aprovava sua atitude e não compareceria ao casamento. A mãe dele disse que me faria ir ao casamento, mas me mantive firme e não fui”, contou.

“Além disso, disse que ele estava proibido de trazer a nova companheira em nossa casa por respeito à mãe dos meus netos. Minha filha e eu decidimos não ir ao casamento e ficar ao lado da ex dele. Não conseguiria vê-la sozinha enquanto os filhos estão no casamento do pai”.

Depois do evento, o mais recém-casado ficou muito revoltado com o pai, por não ter dado o apoio ao novo relacionamento e ficado do lado da ex. “Na manhã seguinte meu filho me ligou dizendo que sou um pai horrível”, relembrou.

“Ao saber que eu e a irmã ficamos ao lado de sua ex ele disse que nós o traímos de todas as formas possíveis e não teríamos mais um relacionamento com ele”, finalizou.

Os internautas ficaram chocados com a “imaturidade” do noivo. “Ele parece ser extremamente imaturo. Você recebeu um convite e deixou claro que não iria. A maneira como você ajudou a ex-esposa dele com os filhos é a prova de quão bom e responsável você é”, disse uma mulher.