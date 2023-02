Sai o diagnóstico do homem que foi ao hospital porque estava com as mãos azuis

Um caso tem arrancado risadas dos internautas após um homem procurar o pronto socorro com as mãos azuis, acreditando estar doente, apesar de não apresentar nenhuma alteração no quadro de saúde, além da coloração atípica.

Alejandro Guinzo, de 37 anos, é médico no Hospital San José, no Paraguai, e contou que recebeu o paciente se queixando da coloração atípica. Uma série de exames de urgência foi realizada e todos os testes apontaram estabilidade.

Os sinais vitais dele estavam ótimos e não havia indícios de alergias, bactérias ou vírus no organismo dele. “Ele fez um check-up de emergência e alguns exames laboratoriais para descartar problemas de coagulação, vírus e infecções”.

Alejandro explicou que levantou três possíveis suspeitas: acrocianose, uma doença arterial que causa a coloração azul nas mãos, possível doença viral e trombose.

Durante as consultas, a esposa do paciente acabou soltando que o homem teria comprado uma calça jeans azul recentemente. Ela também mencionou que ele tem um forte hábito de higienizar as mãos com álcool, principalmente depois da pandemia da Covid-19.

Logo, o profissional da saúde acabou juntando as informações e comprovou que a coloração estranha era apenas a tinta da calça que saiu, pelo fato da peça ser nova.

“Tratamento: higienizar as mãos antes de ir para a emergência”, brincou na publicação que realizou no Twitter. Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a situação.

