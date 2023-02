Após ganhar indenização milionária por demissão injusta, ex-funcionário faz escolha surpreendente

Um homem foi demitido sem justa causa, entrou na Justiça e ganhou o poder de receber uma boa indenização. O que mais impressionou foi a escolha dele para pegar a bolada.

Morador de Cancún (México), ele trabalhou na empresa Elektra por seis anos e acabou recebendo o cargo de gerente. Porém, recentemente, foi demitido sem justificativas plausíveis.

Desejando lutar por pelos direitos, ele foi em busca de um advogado e acabou ganhando a causa. Diante da vitória, ficou definido que a empresa pagaria $ 750 mil pesos mexicanos (cerca de R$ 210 mil).

Porém, ao invés de pegar o dinheiro, o ex-funcionário optou por receber em bens do local. Com isso, motos, televisões e móveis da loja foram levados por ele, com a ajuda de um amigo. Logo, a firma ficou vazia, enquanto o ex-gerente levava tudo para si.

O caso rendeu muitos comentários na internet. Vários internautas concordaram com a atitude, por ter sido injustiçado e ter deixado boa lição no patrão.