Cinco pessoas são resgatadas após se perderem na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia

O Corpo de Bombeiros resgatou nesta terça-feira (21) cinco pessoas que estavam perdidas na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, a equipe chegou até o grupo por meio do celular de uma das vítimas, que ainda tinha bateria.

A dona do aparelho conseguiu encontrar um ponto com sinal de rede e enviou a localização do local que estava para parentes.

A família acionou os agentes, que com as informações em mãos, iniciaram a operação de busca e salvamento do grupo.

No total, 11 militares participaram da ação, que foi classificada como “risco de vida em local diverso”.

A ocorrência teve início às 14h e ninguém se feriu. Os bombeiros não informaram o que o grupo fazia no local e o horário que chegou.