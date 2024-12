Caravana Coca-Cola em Goiás: veja cidades e quando vai chegar

O espírito natalino já chegou em Goiás, com a famosa Caravana Iluminada da Coca-Cola Bandeirantes. A jornada pelo estado segue até 15 de dezembro, e o tema deste ano é “Desperte o Papai Noel que há em você”.

Este ano, o evento contempla uma série de apresentações em várias cidades, como Goiânia, Trindade e Anápolis, que serão iluminadas pelos caminhões temáticos com músicas natalinas e a presença do próprio “Bom Velhinho”.

Nesta segunda-feira (02), a frota estará em Goiânia, antes de partir para Anápolis na terça-feira (03).

Continuando com a rota, na quarta-feira (04), é a vez de Palmeiras de Goiás receber a atração. Em seguida, na quinta-feira (05), a caravana passa por Trindade, seguindo então para São Luís de Montes Belos na sexta-feira (06).

Após uma breve pausa, a ação retorna no domingo (08), passando por Senador Canedo e então retornando para Goiânia nos dias 09 e 10.

Ainda na Região Metropolitana da capital, a atração passa os dias 11 e 12 em Aparecida, alcançando vários cantos da cidade.

Em seguida, serão visitadas as cidades de Morrinhos, no dia 13, Rio Verde, no dia 14, e o encerramento das atividades em Goiás ocorre em Goianira e Inhumas, ambas recebendo o movimento no dia 15.

Para acompanhar o itinerário completo e as novidades da caravana, basta acessar o Instagram da Coca-Cola Bandeirantes (@refrescosbandeirantes) ou o site natal.coca-cola.com.br.