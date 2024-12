Meteorologia aponta risco potencial para tempestades e rajadas de vento em Goiás

Cimehgo destacou para a possibilidade de intensas chuvas, de até 60 mm/dia

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2024

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) divulgou a previsão do tempo para o final de semana em Goiás, deixando um alerta à população acerca do risco de fortes tempestades no estado.

Já para este sábado (14), foi anunciado o potencial para chuvas intensas de 20 a 30 mm/h ou até 50mm/dia com rajadas de vento de 50 km/h.

A região Central deve registrar o maior volume pluviométrico do dia, com 35 mm, seguida pelas regiões Oeste, Sudoeste e Sul, com 30 mm. Por fim, o Leste e Norte goianos devem marcar 25 mm.

Com relação aos municípios, Cumari, Formosa, Santa Helena e Cocalzinho devem ficar com os maiores índices de chuvas, com 18 mm. Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Cristalina, Ceres, Goianésia, Iporá, Araguapaz, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Doverlândia, Firminópolis e Palminópolis aparecem na sequência, com 15 mm.

Com 12 mm previstos, Goiânia, Jataí, Três Ranchos, Rubiataba e Caiapônia seguem a lista, enquanto que Anápolis, Minaçu, Luziânia, Porangatu e Caiapônia aparecem com 10 mm.

Já no domingo (15), o Cimehgo também destacou o risco potencial para chuvas intensas, desta vez de 20 a 40 mm/h ou até 60 mm/dia e com rajadas de vento de 60 km/h.

A região Sudoeste do estado é a que deve registrar o maior volume pluviométrico, com 45 mm. O Norte, Sul, Centro e Oeste de Goiás devem ficar com 35 mm e, por fim, 30 mm no Leste.

As cidades com maior previsão de chuvas são Rio Verde, Itumbiara, Ipameri, Formosa, Santa Helena, ceres, Iporá, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Firminópolis e Cocalzinho, com 20 mm.

Seguindo, com 18 mm, estão os municípios de Quirinópolis, Palminópolis, Caiapônia, Doverlândia, Goianésia, Nova Aurora, Goiandira e Ouvidor.

Goiânia, Anápolis, Porangatu, Cristalina, Flores de Goiás, Araguapaz, Aruanã e Montes Claros fecham a lista, com 15 mm.