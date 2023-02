Novidade que quem recebe o pagamento do Auxílio estava esperando e precisa ficar de olho

Quem recebe o pagamento do Auxílio Brasil deve ficar atento, pois, muito em breve, será lançado o novo Bolsa Família – novo programa do Governo Federal.

A ideia é que o benefício seja lançado por meio de uma medida provisória e que a novidade fique vigente a partir de março deste ano, conforme anunciado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na última terça-feira (14).

Na prática, o auxílio servirá como um substituto do benefício criado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e, de quebra, resgatará o próprio Bolsa Família que funcionava no país anteriormente.

Vale lembrar que o Bolsa Família é um projeto que está fortemente ligado ao primeiro mandato do governo do petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2003, e, por isso, muitos aliados do atual presidente acreditam que o benefício será capaz de resgatar laços do governo para com a população.

Para conseguir proporcionar o retorno do benefício, uma espécie de pente-fino está sendo realizada nas inscrições do Cadastro Único (Cad único) no intuito de excluir os usuários que não cumprem com os requisitos de acesso, e otimizar o programa.

Até o momento, sabe-se que o novo Bolsa Família contará com um valor mínimo fixado em R$ 600 por mês, além de um adicional de R$ 15 por criança menor de seis anos.

De acordo com o anúncio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, os pais ou responsáveis também deverão realizar uma atualização da caderneta de vacinação das crianças e também apresentar a frequência escolar dos menores para participação no programa.

A ideia é que o programa seja lançado em março e que conte com os pagamentos a partir do dia 20 e, como de costume, seja respeitado o final do Número de Identificação Social (NIS).

