Quem recebe Auxílio deve ficar atento a medida anunciada pelo Governo Federal; veja o passo a passo

O Governo Federal anunciou nesta semana uma novidade para quem recebe o auxilio. Agora, famílias unipessoais que estão cadastradas de forma irregular no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar, de forma voluntária, a exclusão de dados no sistema.

A novidade, anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, já está disponível e pode ser acessada pelo site ou pelo aplicativo do cadastro.

De acordo com o Governo Federal, a nova funcionalidade funcionará apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h às 21h da noite.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a proposta visa estimular a saída de famílias unipessoais do programa de forma tranquila e voluntária.

“O objetivo é estimular a saída voluntária do Cadastro Único de quem foi induzido a se inscrever de forma incorreta para receber o Auxílio Brasil, antigo programa de transferência de renda do Governo Federal, apenas para cadastros unipessoais. Ou seja, de quem afirmou morar sozinho, mas, na verdade, mora com a família”, afirmou.

Conforme explicado pela pasta, depois da exclusão, as pessoas desse grupo poderão buscar atendimento, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), e, posteriormente, realizar o recadastramento para o benefício de forma correta.

Para cancelar solicitar a exclusão do cadastro na plataforma, o primeiro passo é acessar o aplicativo e, depois, clicar na opção “Consulta completa”.

Logo em seguida, é necessário realizar o login digitando o CPF e senha. Após essa etapa, basta clicar na aba “Continuar”. Ao terminar esse processo, é só apertar a seta para “voltar” no canto superior direito.

Depois, um botão vermelho com a opção “Cancele o seu cadastro” aparecerá na tela do seu celular e é nela que você deve clicar. Na tela seguinte, aperte o botão azul “Cancele o seu cadastro” e, depois, confirme a sua decisão.

Após isso você terá excluído completamente os seus dados da plataforma.

