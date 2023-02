Suspeito de atear fogo na própria família por conta de R$ 10 mil está foragido da polícia

Um homem de 26 anos está sendo procurado pela polícia de Goianira. município na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de ter ateado fogo na própria família, na noite desta terça-feira (20)

Conforme apuração do Portal 6, a família estava reunida em casa, por volta das 19h30, quando o suposto autor do crime recebeu uma ligação do pai, que mora no Tocantins, afirmando ter repassado R$ 10 mil para a irmã dele, de 29 anos.

Enfurecido, o rapaz saiu do domicílio e voltou alguns minutos depois, com um galão de gasolina em mãos, jogou o líquido e ateou fogo na jovem, na própria mãe e em um homem, de 37 anos, que não teve confirmada a relação com a família.

Em seguida, o homem fugiu do local, abandonando as vítimas na casa. Elas conseguiram se deslocar ao Hospital Municipal de Goianira, mas a irmã do autor e o homem de 37 anos, ficaram em estado gravíssimo, com queimaduras de até 3º grau.

A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso e segue à procura do fugitivo.