Últimos dias para se inscrever em um dos concursos públicos mais esperados em Goiás

O prazo para se inscrever no concurso público promovido pela Prefeitura de Trindade está chegando na reta final. São 1.165 vagas oferecidas pelo município, dentre as quais 322 são para início imediato e as demais para preenchimento de cadastro de reserva.

Os salários ofertados variam entre R$ 1.662,34 a R$ 3.840,38, assim como a jornada de trabalho, que vai de 30 a 40h semanais conforme as funções estipuladas ao cargo.

Quem estiver interessado em participar do certame deve fazer a inscrição até às 23h59 do dia 23 de fevereiro, via internet, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

A taxa para se inscrever vai de R$ 70 a R$ 120, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.

As vagas em aberto são as seguintes:

Nível fundamental: Agente de Serviços Públicos (10); Auxiliar Administrativo (30); Auxiliar de Obras e Serviços (20); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Motorista de Veículos Leves (10); Motorista de Veículos Pesados (10); Oficial de Obras e Serviços (10); Oficial de Serviços Gerais (30);

Nível médio: Fiscal de Posturas e Edificações (06); Fiscal de Tributos (08); Fiscal de Vigilância Sanitária (06); Inspetor Ambiental (03); Monitor de Educação Infantil (50);

Nível superior: Arquiteto (01); Assistente Social (03); Enfermeiro da Atenção Básica (03); Engenheiro Civil (02); Professor de Educação Física (20); Professor P- III (60).

Para ler mais informações, confira o edital.