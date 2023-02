Procura-se homem suspeito de ter estuprado a sogra idosa, que teve paralisia, em Anápolis

A Polícia Civil (PC) está à procura de Michael Majela Farias, homem de 30 anos que está foragido, sob a suspeita de ter estuprado a sogra idosa que teve paralisia, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Conforme a investigação, o crime teria ocorrido no final de janeiro em Anápolis e o genro teria deixado a mulher com vários machucados no corpo.

Ainda conforme o comunicado da PC, a população deve ficar atenta, pois o suspeito pode estar usando nome e documentos falsos.

Michael Farias, inclusive, já tinha uma passagem anteriormente na polícia por roubo, em 2016.

Em caso de informações sobre o paradeiro do foragido, a denúncia pode ser feita através do Disque 197, pelo número (62) 3328-2731 ou pelo (62) 9 8531-0086.

O que for repassado tem a garantia de sigilo absoluto da PC, sendo um processo completamente anônimo.