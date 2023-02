Homem coloca placa na porta de casa e chama atenção de quem passa na rua

Tem dado o que falar nas redes sociais após um registro flagrar uma placa, colada em uma árvore, orientando à população que a sombra gerada pela planta pertencia ao proprietário da casa e internautas dividiram as opiniões.

A publicação foi divulgada no perfil do Facebook do humorista Fábio Porchat. “Não estacione. A sombra é minha. Tem mais lugar na rua”, dizia o aviso. “E eu que nem sabia que sombra tinha dono”, brincou o artista.

Esse tipo de situação tem se tornado tão comum que, para alguns usuários da plataforma digital, o dono da propriedade, de fato, tem o poder sobre a planta. Já outros discordaram totalmente.

“Se ele plantou, regou e limpou as folhas da calçada, ele tem direito sim à exclusividade da sombra”, disse uma mulher. “Na hora de plantar, ninguém quer. Mas para utilizar a sombra é bom, né?”, pontuou outro usuário.

“Gente, e desde quando alguém é dono de uma árvore em rua pública? Pelo amor de Deus”, contrariou outro, explicando que o autor do aviso estava errado.