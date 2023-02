Postos de combustíveis têm diferença de até R$ 1,11 no preço da gasolina em Goiânia

Pouco menos de uma semana antes do iminente retorno da cobrança de tarifas tributárias sobre o preço da gasolina, o produto se encontra em uma gangorra de valores em Goiânia.

Isso porque o litro do combustível pode ser adquirido por preços que variam mais de 25% de um posto para outro.

Esses dados foram observados através do aplicativo EON, da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, que registra o valor da gasolina que está sendo distribuída no estado.

O litro mais caro encontrado nesta quinta-feira (23) foi em um posto localizado no Setor Perim. Lá, o combustível estava sendo vendido por R$ 5,54/L em pagamentos no cartão de crédito e R$ 5,24 no débito ou dinheiro.

Já o local que vendia a gasolina mais barata se encontra no Setor Sol Nascente. Ao pagar à vista, o consumidor gastou R$ 4,43/L – mais de R$ 1 de diferença.

Em contrapartida, quem abasteceu pagando no crédito teve que desembolsar R$ 5,27/L, valor 18% maior do que no débito ou em dinheiro vivo.

Vale pontuar que, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina deve aumentar R$ 0,68 nos postos, caso o Governo Federal não prorrogue a isenção de tarifas sobre o produto.