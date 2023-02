Retirada de 86 árvores no Setor Marista revolta internautas e moradores de Goiânia

A retirada de 86 árvores na Avenida 136, Rua 132 e Rua 148, no Setor Marista, em Goiânia, na quarta-feira (22), causou indignação em internautas e moradores próximos da área.

O local, que pertencia à União, abriga uma nascente secundária que abastece o Córrego dos Buritis. Recentemente, o espaço foi vendido a um grupo imobiliário, que tem como objetivo tornar o lugar uma área para construção horizontal destinada a comércio e conveniência.

Em uma publicação nas redes sociais, internautas manifestaram a insatisfação com a ação e afirmaram que a atitude pode impactar nos alagamentos da área e no funcionamento do córrego local.

Dias atrás postei o início da supressão de vegetação da última área verde do Setor Marista. Hoje posto o fim da supressão, TODAS as árvores foram derrubadas! Para aqueles que estão perplexos com os alagamentos e inundações em Goiânia ações como essa impermeabilizam nossa capital. pic.twitter.com/tIZv3pzBG2 — Gabriel Tenaglia Carneiro (@TenagliaGabriel) February 22, 2023

“Impermeabiliza o solo aumentando o escoamento superficial, provoca a “ilha de calor”, diminui a qualidade do ar, dentre outras consequências!”, escreveu um internauta.

“Fico irado em ver isso, cada dia mais cortam árvores de forma inconsequente para dar lugar a ‘ambientes ecológicos’”, comentou outro.

A fim de protestar contra a ação, moradores locais integrantes da Associação Pró Setor Sul (Aprosul) farão, nesta sexta-feira (24), às 18h, uma manifestação popular em frente à área.

O desejo dos participantes é que o espaço seja mantido como uma área de preservação, evitando assim a impermeabilização do solo, inundações, alagamentos e consequências negativas para o trânsito no local.

Em nota enviada a Sagres, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) alegou que as árvores retiradas não fazem parte de Área de Preservação Permanente (APP) e a derrubada foi autorizada pelo órgão.

De acordo com a Amma, o grupo responsável pela ação atuará junto com a instituição para fazer o replantio de espécies indicadas nas áreas.

Leia a nota:

A propósito de solicitação deste veículo de comunicação, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa o que se segue: