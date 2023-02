Antes mesmo de inaugurar, DHL já vislumbra expansão em Aparecida de Goiânia

Maior operadora logística do mundo, a DHL começa oficialmente suas operações em Aparecida de Goiânia, no dia 1º de março. Entretanto, as atividades já iniciaram na planta de 12 mil metros quadrados desde outubro de 2022. A gigante já vislumbra expansão e pretende concentrar todas as operações voltadas para a indústria da saúde na nova empresa. Para tanto, a unidade de Anápolis será desativada em meados deste ano.

Ao Portal 6, o vice-presidente de Saúde da DHL Supply Chain, Marcos Cerqueira, explica os fatores que trilharam o caminho do investimento para a cidade da Grande Goiânia. “A localização, a disponibilidade de área e o programa de incentivo da cidade”, resume.

Conforme o executivo, Aparecida de Goiânia vem recebendo uma série de empresas – o que também colaborou para a tomada de decisão. “Nós vamos concentrar nossas operações em um local moderno e onde as empresas que precisarem dos serviços na área da saúde tenham acesso”, aponta.

Por questões estratégicas, Marcos não revelou qual o valor de investimento das novas instalações e tampouco o faturamento estimado. Entretanto, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou que, com o início das operações, o Produto Interno Bruto (PIB) do município deve saltar em 42% – saindo R$ de 14 bilhões para R$ 20 bilhões.

O foco, conforme Cerqueira, é a indústria da saúde. A operação será de ponta a ponta, incluindo transferência de importações de portos e aeroportos, armazenagem e distribuição. “Daqui entregamos para qualquer lugar do país”, sintetiza.

Inicialmente a empresa vai gerar 150 empregos diretos, atingindo 200 empregos após a absorção das atividades oriundas da inoperância da unidade de Anápolis – localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Investimento

O novo Centro de Distribuição de Aparecida de Goiânia faz parte de um programa mais amplo de investimentos da DHL Supply Chain no Brasil de R$ 800 milhões até 2025 (esse valor inclui projetos em pelo menos mais cinco estados, além de Goiás)

“Já tínhamos uma operação em Goiás, mas com a demanda do mercado de saúde sentimos a necessidade de expandir e modernizar nossas instalações no estado. Além disso, com uma política de incentivos, Aparecida de Goiânia vinha atraindo muitos investimentos”, afirma Marcos Cerqueira, vice-presidente de Saúde da DHL Supply Chain.