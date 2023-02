Ela se aposentou aos 11 anos com salário de R$ 680 mil; veja como

Uma garotinha, de apenas 11 anos, anunciou que estará se aposentando das atividades para focar nos estudos após conseguir obter uma renda de € 110 mil por mês (cerca de R$ 680 mil).

Pixie Curtis vive com a família na Austrália e, antes mesmo de completar um ano, já era um sucesso na internet. Com isso, uma marca de brinquedos com o nome Pixie’s Bow foi criada, gerando uma fortuna mensalmente.

A mãe, Roxy Jacenko, explicou que a industria continuará com as funcionalidades, porém sem maiores pressões para a criança. Isso porque agora ela pretende focar nos estudos, pois o ensino médio se aproxima.

“Pixie decidiu pendurar os sapatos de sua loja de brinquedos online para se concentrar em sua entrada no ensino médio”, disse a mãe dela à mídia local.

“Nos últimos meses, discutimos os planos de negócios daqui para frente como uma família e decidimos que, embora tenha sido uma jornada incrível, era hora de se concentrar no ensino médio”, completou.

“A loja online Pixie’s continua, mas voltará a ser como quando começou em 2011, com muito menos pressão para ela”, concluiu Roxy.

A mãe ainda reforçou que desde muito pequena, a filha ganhou grandes responsabilidade, por ter se tornado uma influenciadora digital mirim. s. “Pixie participava de eventos de moda, desfiles e campanhas publicitárias”, relembrou.

Agora, com o negócio tão bem encaminhado, a estudante pode se considerar a aposentada mais jovem, com o maior salário entre os demais.