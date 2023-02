Folia de Carnaval segue agitando Goiânia com edição do CarnaTrap no domingo (26)

A folia de Carnaval continuará agitando Goiânia ainda neste fim de semana. Ao longo do domingo (26), acontecerá a primeira edição do bloco Carna Trap do Cerrado.

O evento, promovido pela Rel Produções, consiste em um bloco de ‘ressaca’ de Carnaval e contará com diversas atrações da música trap, rap e funk.

A festa é gratuita e acontecerá no Cepal, que fica no Setor Sul, das 14h até às 22h. Apesar da entrada franca, a organização estará recebendo doações de alimentos não perecíveis, que serão doados para famílias carentes que vivem na capital.

Ao todo, 20 DJs e grupos estão previstos para se apresentar no local durante o dia, sendo eles: Casa do Trap, Donato, Luanna Angélica, Vinicius Jimy e os DJS Yalom, Rxtazana e entre outros.

Durante a festa, o público poderá aproveitar o melhor dos ritmos musicais com shows ao vivo dos artistas em cima de um trio elétrico.