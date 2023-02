Goiás foi um dos estados com mais registros de assassinatos de pessoas trans nos últimos 06 anos

De 2017 até 2022, Goiás foi um dos estados com mais casos de assassinatos de pessoas transexuais no Brasil. Os dados fazem parte do dossiê “Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras” da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).

Ao longo desses seis anos, 33 homicídios de pessoas trans foram contabilizados no estado, tornando o território o 9º com mais registros no país.

Na frente de Goiás, aparecem as seguintes localidades: São Paulo (116), Ceará (84), Bahia (79), Minas Gerais (69), Rio de Janeiro (67), Pernambuco (59), Paraná (42) e Pará (37).

Enquanto isso, Amazonas (AM), Mato Grosso (MT) e Paraíba (PB) seguem logo atrás do estado goiano com 31 registros em cada um.

Apesar da colocação alarmante, Goiás registrou uma queda no número de mortes em 2022 se comparado a 2021.

Segundo o levantamento, no ano anterior, cinco assassinatos de pessoas transexuais foram contabilizados no no estado- o tornando o 11º do Brasil com mais casos de assassinatos de pessoas transexuais em 2022.

Para se ter uma ideia, em 2021, o território goiano foi o sétimo estado do país com mais casos tendo, ao todo, 7 homicídios registrados.