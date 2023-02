Um jovem, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (23) em Itumbiara, suspeito de praticar latrocínio contra o ex-vereador da cidade de Centralina (MG), José Humberto de Lima, de 50.

As investigações do caso se deram por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Itumbiara, juntamente com a Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo a corporação, a vítima havia sido dada como desaparecida no dia 16 de Janeiro, no entanto, foi localizada apenas no dia 24 do mesmo mês, já sem vida.

O corpo do vereador foi localizado ao lado do veículo do mesmo, em uma lavoura de soja próxima à BR-452, no município de Itumbiara.

A identidade da vítima pôde ser confirmada após a realização de um exame de DNA, feito pela Polícia Científica do Estado de Goiás.

O suspeito está preso na Unidade Prisional do Sarandi e permanece à disposição da justiça.

Detalhes do caso e motivação não foram expostos devido ao crime tramitar em duas unidades de polícia de estados diferentes.