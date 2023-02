Motociclista morre após avançar sinal de pare e ser atropelado por ônibus escolar

Na tarde desta quinta-feira (22), um ônibus escolar da Secretaria de Estadual de Educação (SES) colidiu contra uma moto em Aragarças, na divisa de Goiás com Mato Grosso, levando o motociclista à óbito.

Segundo apuração do Portal 6, 0 motorista do veículo de grande porte afirmou que trafegava na rua Rio Negro sentido à uma horta, e que ao passar por um cruzamento foi surpreendido pela moto, que avançou o sinal de pare.

O motociclista, de apenas 21 anos, foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Municipal, onde chegou com uma parada cardiorrespiratória, vindo à falecer pouco depois.

Os agentes da Polícia Militar (PM) registraram a ocorrência e, como o condutor do ônibus estava com a documentação em dia e trafegava de acordo com as regras da via, ele foi liberado e o caso foi enquadrado como homicídio culposo – quando não há intenção.

Já a moto do jovem, que não possuía placa e estava sem condições de trafegar, foi levada ao pátio do 3° Comando da Polícia Militar. Não foram localizados parentes da vítima.

O IML de Iporá já foi acionado, e fez a remoção do corpo bem como todas as providências cabíveis.