Novo concurso público no interior de Goiás é anunciado com 49 vagas

A Prefeitura de Itapirapuã, município na região Central de Goiás, anunciou a abertura das inscrições de um novo concurso público, que irá preencher 49 vagas e formar cadastro reserva no quadro da cidade.

As oportunidades são para cargos de nível fundamental incompleto, médio e superior. Os salários oferecidos estão variando entre R$ 1.212 a R$ 2.567,89, com jornadas indo de 30 a 40h semanais.

De acordo com o edital, as vagas disponíveis são para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais II (01); Trabalhador Urbano I (01); Trabalhador Urbano (11); Motorista Profissional I (08); Motorista Profissional II (03); Agente de Combate as Endemias (03); Fiscal de Tributos (01); Monitor de Creche (07); Professor de Libras (01); Professor de Língua Inglesa (01); Professor (12).

Para se inscrever no certame, o interessado deve entrar no site Ibrasp Concursos, entre os dias 20 de março e 21 de abril deste ano.

A taxa de inscrição varia entre R$ 70 a R$ 150, conforme o grau de ensino do concorrente.

Todos os candidatos farão uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 28 de maio, composta por questões da área de língua portuguesa, história e geografia de Goiás, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais e Atualidades.

Além disso, eles serão avaliados através de prova de títulos e prova prática, dependendo do cargo escolhido.

O concurso público terá vigência de dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Para mais informações, confira o edital.