Venda de áreas públicas em regiões nobres de Anápolis: a quem interessa?

Sabe aquela área ali na Avenida Brasil, onde localiza o kartódromo, aqui em Anápolis? Sabe aquela área onde fica a Rodoviária? Ali pertinho da Igreja Mesquita e onde era a Escola Municipal João Luiz de Oliveira. Ali mesmo, em frente ao maior shopping da cidade, onde no estacionamento tem uma feira aos domingos e vende até comidas típicas do Pará. Já comi e é muito bom!

Essas áreas somadas dão mais de 150.000 m² e vocês sabem a quem pertence? Opa! Não posso ser injusto e esquecer que o dono dessas áreas, ainda tem mais 45.000 m² espalhados em locais nobres da cidade.

Exatamente há quatro anos, eu não era vereador, o senhor prefeito publicou uma lei, após aprovação dos vereadores, fazendo a DOAÇÃO de todas essas áreas da prefeitura para o PREVIAN. É o Fundo de Previdência Social de Anápolis, gerido pelo ISSA.

Legal! A ideia era gerar recursos para ajudar a pagar aposentadorias e pensões. Achei top! Agora estava autorizado explorar economicamente todas essas áreas e fazer Parcerias Público-Privadas para ganhar dinheiro e ajudar nos pagamentos.

Iiiiiixi! O tempo passou e não apareceu nada de projeto pra fazer essas áreas “bombar” e gerar grana. Os nossos antigos servidores precisando receber. E o dinheiro já não dá pra pagar a conta durante muito tempo.

Eis que surge uma idéia e já está na Câmara de Vereadores. O senhor prefeito acaba de encaminhar um novo Projeto de Lei, que será votado nos próximos dias. Não quer mais tentar uma única parceria, pra ver se gera grana e a área continua com o PREVIAN.

Nesse projeto, a idéia é vender logo essas 9 áreas, inclusive onde fica o kartódromo e rodoviária, para gerar um dinheiro. E agora capitalizado, garantir o futuro dos benefícios aos servidores municipais aposentados e pensionistas.

Dêem uma lida pra ver se é possível acreditar no que dizem: “ o Município de Anápolis, ao longo dos anos, tem envidado todos os esforços possíveis para a estabilização financeira do Regime Próprio de Previdência Social de Anápolis… “

Enquanto isso, contratamos no ano eleitoral passado quase 500 novos servidores, perdoamos todas as dívidas tributárias de igrejas e maçonarias, contratações milionárias de serviços como os enfeites de natal, e até agora já temos R$ 600 milhões de empréstimos.

Na próxima terça-feira (28), teremos uma audiência pública para prestação de contas da Prefeitura de Anápolis, referente a parte do exercício financeiro do ano passado. Estão todos convidados a acompanhar a explanação do Excelentíssimo Senhor Prefeito e secretários.

Insisto! Anápolis precisa dos anapolinos!

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.