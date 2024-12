Goiás lidera ranking de cidades com aumento de 20% ou mais de eleitores neste ano

Justiça e Polícia Federal investigam transferência em massa de eleitores em cidades pequenas e médias

Pedro Hara - 09 de dezembro de 2024

Urna eletrônica é utilizada nas eleições brasileiras. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Levantamento realizado pela Folha de São Paulo aponta que Goiás é o estado com o maior número de cidades que elevaram em mais de 20% o número de eleitores para o pleito deste ano.

Dos 82 municípios, 19 estão no estado, sendo que 18 deles têm menos de 10 mil habitantes. A única exceção é Santo Antônio de Goiás, cidade localizada a 30 km de Goiânia.

A campeã em crescimento do eleitorado é a cidade de Guarinos, na região Central do estado, com 46,4% de aumento. Houve um pedido de revisão do eleitorado em alguns municípios, mas a solicitação foi negada por falta de indícios de irregularidade.

A Justiça Federal e a Polícia Federal (PF) investigam essas transferências de eleitores em cidades pequenas e médias, fatores que podem ter influenciado na eleição de prefeitos e vereadores.

As investigações até o momento apontam indícios do uso de contas de luz, água e esgoto como comprovantes de residência falsificados, com a emissão desses documentos por servidores públicos.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a Polícia Civil (PCGO) realiza investigações em Aragoiânia, enquanto a PF conduz acareações em Santo Antônio do Descoberto.

Ainda de acordo com o TRE-GO, a competência para averiguar essas distorções no eleitorado é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira abaixo quais cidades de Goiás estão entre os municípios com o maior aumento de eleitorado no Brasil.