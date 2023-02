Bebida alcoólica predileta de muitos jovens na balada pode desaparecer das prateleiras

Para os jovens e adultos, fãs da tradicional tequila, a notícia não é muito boa. Uma recente afirmação do Conselho de Destilados dos Estados Unidos explicou que esta bebida pode começar a desaparecer das prateleiras e bares.

O porquê disso é ainda mais surpreendente. A matéria-prima utilizada para a produção da cachaça é a agave azul, um estilo de cacto.

A questão é que, com as mudanças climáticas, os principais responsáveis pela polinização da planta estão entrando em risco de extinção.

No caso, trata-se do morcegos nariz comprido e nariz comprido menor. Essas duas espécies são fundamentais no trabalho de retirar o pólen da agave azul e propagar por outras terras.

Ainda de acordo com o Conselho, um forte contribuinte para a ameaça às espécies mamíferas foi a crise climática, aliada ao sobrepastoreio – causados ​​pela pecuária e outras atividades humanas.

Por essa razão, os fãs de margaritas e shots de tequila poderão ficar prejudicados. Vale ressaltar que o preço poderá subir bastante, antes da erradicação total da bebida – que teve a maior ascensão no ano de 2022.