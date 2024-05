Quem apertar esse botão no WhatsApp pode cair em um golpe e até perder dinheiro

Com a evolução das tecnologias de pagamento, a ferramenta de comunicação tornou-se alvo preferido de bandidos e hackers

Magno Oliver - 12 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais querido e utilizado em todo o mundo. Com ele, podemos nos comunicar por meio de texto, voz, vídeo e ligações.

Além disso, o app oferece recursos interessantes, como grupos de bate-papo para interações com a galera, compartilhamento de status, e até mesmo a possibilidade de fazer transações financeiras.

Desde que foi lançado até os dias atuais, o WhatsApp tem passado por reformulações, atualizações e muitas novidades para atingir uma melhor experiência dos usuários.

Com a facilidade nos pagamentos, a ferramenta se tornou isca fértil para bandidos e hackers tentarem roubar nosso dinheiro.

Quem apertar esse botão no WhatsApp pode cair em um golpe e até perder dinheiro

O número de tentativas de golpes de bandidos aumentou consideravelmente no Brasil. Isso porque eles conseguem os números das vítimas em banco de dados e tentam aplicar golpes dos mais diversos tipos.

O mais novo da praça, segundo o relatório de segurança contra furtos e roubos contra a população, é o do “botão do limpa tudo”.

Os bandidos entram em contato com uma vítima aleatória, inventam algum tipo de premiação ou bonificação qualquer para fisgarem a vítima. Em seguida, enviam um link contendo um botão para elas clicarem que acaba fazendo com que todos os dados do aparelho sejam roubados.

Em ataques mais avançados, os criminosos se passam por agentes de bancos ou instituições e pedem para fornecerem códigos ou senhas bancárias. Ao fornecer o dado solicitado, a vítima cede o acesso do dispositivo a eles e o roubo do dinheiro na conta do banco se consuma.

Eles fingem resolver um problema técnico no aplicativo e acaba roubando dados e senhas para fazerem transações financeiras e esvaziarem a conta.

Como se proteger?

De acordo com os especialistas em segurança digital, é importante não fornecer dados e senhas de bancos, contas, muito menos de e-mails ou aplicativos para estranhos.

Não atender chamadas de números desconhecidos e buscar sempre se informar por canais oficiais de comunicação de empresas e órgãos.

Lembre-se: Bancos e instituições financeiras nunca ligam ou entram em contato pedindo sua senha ou algo do tipo. Caso precise resolver algum problema na sua conta, tente o atendimento pelo 0800 ou vá até uma agência física.

