Briga de torcedoras do Goiás é filmada no Serra Dourada e imagens viralizam; veja

A partida entre Goiás e Goiânia realizada no Estádio Serra Dourada, neste sábado (25), na capital, vem dando o que falar nas redes sociais.

Isso porque circula imagens de torcedoras do Goiás se estranhando. O registro é acompanhado pela narração eufórica de um homem que estava na arquibanca.

“Nem o gol do Goiás fez as mina parar de brigar. 55 segundos de puro suco de Brasil”, publicou no Twitter o perfil Ritmo de Torcida.

O vídeo termina com a briga sendo separada. Não se sabe se alguma das mulheres envolvidas ficou ferida.

Nessa partida, os esmeraldinos venceram de goleada por 8 a 3. Veja o vídeo!